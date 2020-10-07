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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

Son dakika: 'nin algı operasyonuna 'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'ndeki restorasyon çalışmalarını tamamlayarak yeniden hizmete açtı. 6 Ekim'de Galata Kulesi'nde konser verildi, görsel şölen gerçekleştirildi. Bakanlığın çalışmasını ise 'li sahiplendi. ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Gülsüm Polat, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile alay konusu oldu. Polat'ın algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı.

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Giriş Tarihi: 7.10.2020 11:37 Son Güncelleme: 7.10.2020 11:45 ABONE OL
Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan 'nin restorasyonu tamamlanarak açıldı. Dün akşam gerçekleştirilen açılış etkinliğinde ünlü şarkıcı Zeynep Bastık konser verirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği mapping ve ışık gösterileri de düzenlendi.

Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

İBB, BAKANLIĞIN GÖSTERİSİNİ SAHİPLENDİ

Açılışın ardından ve Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyesi 'li Gülsüm Polat, sosyal medyada alay konusu olacak bir paylaşımda bulundu.

Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

Aynı zamanda Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı da olan Gülsüm Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden görselleri, "İBB yine yaptı yapacağını, Milyonların kalbini fethetti" diyerek paylaştı.

Sosyal medyada alay konusu olan paylaşıma CHP'liler de tepki gösterirken, CHP'li Gülsüm Polat henüz bir açıklama yapmadı.

Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

HAZİRAN'DA BAŞLADI

Tarihi kültürel varlıklar içerisinde bulunan 'nin restorasyonuna haziran ayında başlanmıştı. Tarihi yapıya sonradan eklenen tüm bölümler kaldırıldı. Kule sadece müze ve gezi amaçlı kullanıma açıldı.

Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

ORJİNAL MALZEMELERLE TAMİR EDİLDİ

1960'lı yıllarda restore edilirken duvar boşlukları beton malzemeyle doldurulduğu tespit edilen 'nde, 38 santimetre kalınlığında beton dolgular sökülerek orijinal malzemeyle tamir edildi.

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Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...
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