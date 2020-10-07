Son dakika: İBB'nin algı operasyonuna CHP'liler bile inanmadı! Sosyal medya paylaşımı alay konusu oldu...

Aynı zamanda İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Saymanı da olan Gülsüm Polat, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın etkinliğinden görselleri, "İBB yine yaptı yapacağını, Milyonların kalbini fethetti" diyerek paylaştı.

Sosyal medyada alay konusu olan paylaşıma CHP'liler de tepki gösterirken, CHP'li Gülsüm Polat henüz bir açıklama yapmadı.