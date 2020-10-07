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Son dakika: Sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmayacak!

Son dakika haberine göre Jandarma Komando, Jandarma (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek. Sonbahar-kış operasyonlarının stratejisi, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla örgütün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak olarak belirlendi. İşte haberin detayları ve diğer ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:52 Son Güncelleme: 7.10.2020 09:24 ABONE OL
Son dakika: Sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmayacak!

İçişleri Bakanlığı, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla bölücü terör örgütünün tüm lojistik ikmal kanallarını kesmek, kış üslenmesini engellemek ve örgüt mensuplarının teslim olmasını sağlamak amacıyla sonbahar-kış operasyonlarını başlattı.

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

Jandarma Komando, Jandarma (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer aldığı operasyonlar 15 Nisan'a kadar sürecek. Bu süre boyunca büyük, orta, küçük çaplı olmak üzere 7 bin 424 planlı operasyon gerçekleştirecek.

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

346 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, 15 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği ilkbahar-yaz operasyonlarıyla da bölücü terör örgütüne nefes aldırmadı.

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon planlanmasına rağmen bu sayının üzerine çıkıldı. 8 bin 523 operasyon düzenlenerek planlananın da üzerinde yüzde 143 gerçekleştirme oranı sağlandı.

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

Bu operasyonlarda, 145'i ikna, teslim ve yakalama olmak olmak üzere 346 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırmayacak

Operasyonlarda 442 sığınak ve mağarada imha edilirken, 246 Mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 282 silah, 233 el bombası ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

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Son dakika: Sonbahar-kış operasyonlarıyla teröristlere göz açtırılmayacak!
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