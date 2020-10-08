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’li büyük tepki topladı: Dikkat dağıtıcı ve riskli

’li kenarındaki duvarlara kenar süsü olarak yaptığı boyamalar vatandaştan tepki topladı. Kimi vatandaş göz yorduğunu söyledi kimi karmaşık buldu. sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Uyarıyorum! Son derece dikkat dağıtıcı ve risklidir. Kazaların vebali bunları yapanların üzerinedir” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:33 Son Güncelleme: 8.10.2020 10:51 ABONE OL
CHP’li İBB büyük tepki topladı: Dikkat dağıtıcı ve riskli

CHP'li İBB'nin E-5 kenarındaki duvarlara kenar süsü olarak yaptığı boyama faaliyetinin E-5'te otomobil süren bireylerin kaza yapma olasılığını arttırdığını açıkladı. Kimi otomobil kullanıcıları yol boyunca yer alan çizimlerin göz yorduğunu, karmaşık şekiller olduğunu ve dikkat dağıttığını ifade ediyor.

RİSKLİ VE DİKKAT DAĞITICI

Avukat Mücahit Birinci sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Uyarıyorum! E-5 kenar süsü!!?? olarak belirlenen bu saçmalık, araç kullananlar açısından son derece dikkat dağıtıcı ve risklidir. Kazaların vebali bunları yapanların üzerinedir" diyerek riskli olduğunu belirtti.

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CHP’li İBB büyük tepki topladı: Dikkat dağıtıcı ve riskli
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