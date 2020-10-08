Erdoğan'ın ziyareti Katar basınında büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Doha ziyareti ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile yaptığı görüşmelerin Ankara-Doha arasında artan güçlü ilişkilerin gölgesinde yapıldığını aktaran er-Raye Gazetesi, yapılan son ziyaretin, "Katar-Türkiye yakınlaşmasının çeşitli alanlarda ortak işbirliğini geliştirmek için 60 kadar anlaşma imzalanarak sonuçlandığına" işaret etti.

Gazete, "zor zamanlarda gelişen Katar-Türkiye ilişkilerinin özel bir yeri olduğuna ve kadim bir tarihe dayandığına" işaret ederek, Katar-Türk üst düzey koordinasyonunun, iki ülkenin uluslararası, bölgesel ve İslami ağırlığı göz önüne alındığında, ciddi zorluklarla dolu bölgenin güvenliği ve istikrarı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağı vurgusu yapıldı.