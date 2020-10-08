Haydut devlet haddini aştı! Bakü-Ceyhan boru hattına saldırı

Sivillerekullanımı yasak misket bombasıyla saldırdığı ortaya çıkan Ermenistan bu kez Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına yönelik alçakça bir saldırı girişiminde daha bulundu. Roket boru hattına 10 metre uzağa düştü ve 300'den fazla şarapnel etrafa saçıldı. Saldırı, boru hattına zarar vermedi. Ahaber ekibi, boru hattına saldırı yapılan bölgeyi incelerken canlı yayında Yevlah kentini hedef alan bir füze gökyüzünde belirdi. Ahaber muhabiri Kerim Ulak, füzenin Azerbaycan hava savunma sistemiyle etkisiz hale getirildiği anları canlı yayınlarında izleyenlere aktardı.