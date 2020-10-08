Ekrem İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’liye hapis cezası

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Tuna Görgünoğlu hakkında karar verildi. Sanık, üzerine atılı tehdit suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl 10,5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakaret suçunu da kamu görevlisine karşı işlediği sabit olduğundan 582 gün adli para cezası verildi. Bir gün 20 TL'den hesaplanarak sanığın 11 bin 640 lira ödemesine hükmedildi. Kararda, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarında pişman olduğuna dair beyanı bulunmaması nedeniyle sanığın cezasının tamamını çekmesinin ıslahı açısından uygun olacağı değerlendirildi.

CHP'Lİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

27 Mart ve 3 Nisan tarihlerinde İmamoğlu'na hakaret ve tehdit içerikli elektronik postalar gönderildiğine dair şikayet üzerine derhal soruşturmaya başlanmış, İstanbul Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelinin kimliği ve kullandığı e-mail adresini tespit etmişti. Merkezi Nüfus İdare Sistemi kayıtlarına göre adresinde başka birinin oturduğu tespit edilen sanık Tuna Görgünoğlu hakkında yakalama kararı çıkarılmış, Ankara'da yakalanan Görgünoğlu 9 Nisan'da tutuklanmış, 7 Mayıs'ta da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Görgünoğlu, CHP üyesi olduğu ortaya çıkınca partiden ihraç edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Görgünoğlu'nun, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret", "imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

Tehdit mailini kendi bizzat yazdığını kabul eden Görgünoğlu, İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazmıştım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum. Kendisinin CHP'li olmadığını ve CHP'yi araç olarak kullandığını düşünüyorum. Ben bunu engellemek ve uyarı yapmak amacıyla iddiaya konu sözleri yazdım. Bu sözlerin meşru müdafaa kapsamında kaldığını düşünüyorum" demişti.

İmamoğlu’nu tehdit eden CHP’liden çarpıcı itiraflar

Üniversite mezunu, işsiz olduğunu belirten Görgünoğlu, "İddianamede, özel işaretler kullanarak tehdit ettiğim yazılmış. Ben Türkçe kelimelerle, herhangi bir özel işaret kullanmadan bu sözleri yazdım. Özel işaretler denmesini kabul etmiyorum" şeklinde savunma yapmıştı. Tehdit dou e-postada şu ifadeler yer almıştı: "Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm."