Kaçak tütün operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri İstanbul Sancaktepe İlçesi'ndeki bir işyerinde kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine bu iş yerine operasyon yaptı. Aynı gün saat 13.00 sularında şüpheli ikametgâha baskın yapıldı.

4 BİN 400 SARMA SİGARA, 130 KİLOGRAM SİGARA TÜTÜNÜ ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada 4 bin 400 sarma sigara, 6 bin boş makaron, 130 kilogram sigara tütünü ele geçirildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri mühürlendi.

Şüpheli iş yeri sahibi Y.M. ise (42) "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işleme tabi tutuldu.