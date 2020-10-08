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Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı

Genel Başkanı ’nun bir yalanı daha elinde patladı. Yalanlarıyla ünlü CHP Genel Başkanı, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emiri Temim'in önünde eğildi’ şeklinde bir iddiada bulundu. Görüntülerde ise iddiaya ilişkin hiçbir kare yer almıyor…

Giriş Tarihi: 8.10.2020 16:12 Son Güncelleme: 8.10.2020 16:34 ABONE OL
Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün özel uçak 'TUR' ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı | Video

'ÖNÜNDE EĞİLDİ' İDDİASI

Tüm bu gelişmeler ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' şeklinde bir iddiada bulundu.

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ALGISI ELİNDE PATLADI

Karşılamaya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda böyle bir durumun gerçek dışı olduğu görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı.

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Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı
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