Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün özel uçak 'TUR' ile saat 14.20'de Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Başkan Erdoğan, Katar Emiri Temim'e gönül selamı verdi. Kılıçdaroğlu algı çabasına girdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Doha Havalimanı'nda Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El Attiyah, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile Türk ve Katarlı diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, günübirlik ziyaret için gittiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu’nun yalanı yine elinde patladı | Video

'ÖNÜNDE EĞİLDİ' İDDİASI

Tüm bu gelişmeler ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim'in önünde eğildi' şeklinde bir iddiada bulundu.

ALGISI ELİNDE PATLADI

Karşılamaya ilişkin yayınlanan fotoğraf ve videolarda böyle bir durumun gerçek dışı olduğu görüldü. Kemal Kılıçdaroğlu'nun algısı yine elinde patladı.