Meclis’ten Irak ve Suriye tezkeresine onay

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak ve Suriye'deki terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla yabancı ülkelere gönderilmesi süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Tezkerenin gerekçesinde şöyle denildi: "Suriye'de sınırımıza mücavir alanlarda terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir. PKK-YPG-PYD Fırat'ın doğusunda bölücü gündemine hız vermiştir. Harekat alanlarımızda tesis edilen sükûnet ve istikrarı korumak amacıyla meşru ulusal güvenlik çıkarlarımız doğrultusunda önlemler alınmaktadır. İdlib'de istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik faaliyetlerimizi hedef alan risk ve tehditler devam etmektedir. Terör ile Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, milli güvenliğimize tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklarımız doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması milli güvenliğimiz açısından hayati önem arz etmektedir."