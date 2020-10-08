Odaların Şebnem Korur Fincancı isyanı: Terör destekçisi başkan istemiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanlığı'na "terör örgütü PKK propagandası yapmak"tan ceza alan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın seçilmesi tartışmaları sürüyor. Birçok şehirdeki Türk Tabipler Odası, Fincancı'nın kendilerini temsil etmediğini açıkladı. SABAH'a konuşan oda başkanları şunları söyledi:

Kahramanmaraş Tabipler Birliği Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli: Fincancı'nın acilen istifa etmesini istiyoruz. TTB'nin siyasallaşmasını istemiyoruz.

Konya Tabip Odası Başkanı Eyüp Çetin: Genel Merkez, yıllardır marjinal gruplar tarafından idare edilmekte. Terörle irtibatlı hiç kimse odalarda yer almamalı. Bizleri temsil etmiyor.

Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Iğdır, Ardahan Tabip Odaları Başkanı Muhammed Çağatay Engin: Geçmişindeki şaibeler ve bakış açısı bizim olmazsa olmaz dediğimiz değerlere karşı olduğunu ve ortak bir platformda buluşamayacağımızı düşündük. Doğu'daki birçok oda, teröre destek vermesinden kaynaklı onu istemiyor.

Malatya Tabip Odası Başkanı Erol Karaaslan: Bütün dünyanın yaşadığı problemleri (özellikle pandemiyle ilgili) sadece ülkemizde yaşanıyor göstererek siyasi çıkarımlar yapılmasına karşıyız. Siyasi kaosa, hekimlerin ve hastaların moral ve motivasyonunu bozmaya kimsenin hakkı yok Fincancı bizi temsil etmiyor.

Amasya Tabipler Odası Başkanı Ali Dursun Kodat: TTB Başkanı'nın düşünceleri bizimle aynı değil. Memleketin bütünlüğünü istemiyor, bölücülük yapıyor.







2.5 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bir grup akademisyenin imza attığı "Bu suça ortak olmayacağız" adlı sözde bildiriye imza atmıştı. Fincancı, yargılandığı davada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Terör örgütü PKK'nın yayın organı olan ve kapatılan Özgür Gündem gazetesinin bir dönem nöbetçi yayın yönetmenliğini de yapan Fincancı, 2016'da bir televizyon kanalında terör örgütünün Şırnak Cizre'deki Hendek saldırısında devletin çocukları katlettiği yalanını ortaya atıp, devletin yargılanması gerektiğini iddia etmişti. Fincancı PKK lideri Abdullah Öcalan'a özgürlüğünün verilmesi gerektiğini savunmuştu.

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