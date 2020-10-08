Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev'den çarpıcı sözler: Türkiye'nin masada olması bizim için olmazsa olmaz

Azerbaycan - Ermenistan hattındaki çatışmalar 12'nci gününde de sürüyor. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak ilerlemeye devam ederken, Ermenistan sivilleri hedef alarak Azerbaycan'ı caydırmak istiyor. Bölgedeki son duruma ilişkin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev çok önemli açıklamalarda bulundu. Habertürk yayınına bağlanan Hacıyev, Türkiye'siz masayı asla kabul etmeyeceklerini belirtti.

HACIYEV'DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Hacıyev'in canlı yayındaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Son günlerde İran'dan Azerbaycan'a destek veren mesajların geldiğini görmekteyiz. Velayeti tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamalardan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne destek vardı. Bunu pozitif ve kıymetli değerlendiriyoruz.

'CİHATÇILAR AZERBAYCAN'A GETİRİLDİ' İDDİASI: BİZİM KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK

Suriye'den cihatçıların Azerbaycan'a getirilmesi iddiası çok gülünç. Çünkü bizim kimseye ihtiyacımız yok. Ayrıca o gelenlerin bu coğrafyada nasıl iş yapacakları ayrı konu. Bu konu Macron tarafından gündeme getirildi. Bizim elimizde artık kesin deliller var ki PKK terör örgütü işgal edilmiş Azerbaycan topraklarındadır. Orada bir uyuşturucu hattı olduğunu yıllardır söylüyoruz. Bugün ASALA Türk diplomatlarını şehit etmiş örgüt. ASALA da işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında.

"PKK'LILARIN TELSİZ KONUŞMALARINI DEŞİFRE ETTİK"

Bizim elimizde kesin bir istihbarat var. Ermenistan'ın Irak Büyükelçisinin yaptığı görüşmeler vardı. Ermenistan istihbarat yetkilileri Irak'a gelerek PKK örgütleriyle gizli görüşmeler yapmışlardır. Onları aileleri ile birlikte getirip Kelbecer'e yerleştirmek ve onları Azerbaycan'la savaşta kullanmak. 100 tane PKK'lı Karabağ'a getirdiler. Onlar arasında telsiz konuşmaları bizim tarafımızdan deşifre edildi. Biz onların Arapça konuşmasında Suriye Arapçasını tespit ettik.

"TÜRKİYE'NİN VERDİĞİ MORAL VE DESTEKLER AZERBAYCAN İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

Ülkemizin bu mücadelesinde kardeş Türkiye'nin her zaman desteğini gördük. Bundan Azerbaycan halkı çok memnundur. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkese teşekkürler. Bir millet, iki devlet olarak kardeşliğimizin ne kadar muhkem olduğunu gördük. Kardeş Türkiye ile Azerbaycan ile işbirliğini devam ettiriyoruz. Türkiye'nin morali ve siyasi destekleri Azerbaycan için çok önemlidir.

"AZERBAYCAN'IN GÜVENCESİ TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİK BİRİKİMİDİR"

Kardeş Türkiye ile Azerbaycan arasında 30 yılı aşkın olan iş birliği kendisini göstermekte. Bugün Azerbaycan'ın çok başarılı bir silahlı kuvvetleri var. En önemlisi tabii ki insan faktörü. Azerbaycan askeri ve subayı kardeş Türkiye'nin eğitim sistemi esasında kuruldu. Onlar ilk olarak Türkiye'de askeri okullarda eğitim gördü. Bunun arkasında teknoloji sistemleri ve tatbikatları. Türkiye SİHA'ları Azerbaycan tarafından kullanılmaktadır. Bu Azerbaycan'ı çok mutlu ediyor. Türkiye teknolojik yeniliklere imza atıyor. Biz de bu konuda özgüvene sahibiz. Azerbaycan'a Avrupa ülkelerinden ambargo var. Bizim güvencemiz de kardeş Türkiye'nin teknolojik birikimidir. Türkiye artık silahları kendisi yapmaktadır, Azerbaycan da buradan alabilir.

"TÜRKİYE'NİN MASADA OLMASI BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZDIR"

Nahçıvan'ın hassas durumu var. Ermenistan tarafından tecrit edilmiş, kara yoluyla bir çıkışı yok. Tansiyon yükseldiğinde Nahçıvan'ın hedef olacağını düşünüyorduk. Nahçıvan, Azerbaycan Anayasası'nda tespit olmuş bir statüsü var bu da otonomidir. Nahçıvan'da Türkiye'nin garantörlüğü de sözkonusu. Ama halihazırda bugünün konusu değil. Türkiye'nin masada olması Azerbaycan'ın olmazsa olmazıdır. Türkiye'nin net, kati siyasetiyle biz gurur duyuyoruz.