Son dakika: Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı

FETÖ'cü Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, örgüte ait hücre evinde böyle yakalandı | Video

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDILAR

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner Etimesgut ilçesindeki "gaybubet" adı verilen örgüte ait hücre evinde yakalandı.

KILIK DEĞİŞTİREREK DIŞARI ÇIKMIŞLAR, REZİDANSDA SAKLANMIŞLAR

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

GAYBUBET EVİ DEŞİFRE OLMASIN DİYE BAŞKA EVDE GÖRÜŞMÜŞLER

Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.