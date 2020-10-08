Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 8 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 8 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 8 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1403 ağır hasta sayısı oldu. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 101 Kovid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

8 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 117.101

HASTA SAYISI: 1.615

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 1.398

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:116.608

HASTA SAYISI:1,581

VEFAT SAYISI:56

İYİLEŞEN SAYISI:1,355

AĞIR HASTA SAYISININ DÜŞÜŞ EĞİLİMİ BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.581 hasta var. Ağır hasta sayısının düşüş eğilimi başladı. Ağır hasta sayısını düşürmek hastaların erken tedaviye başlaması ile mümkün. Sağlık çalışanlarımız insan üstü bir gayretle çalışıyor. Mücadelede onlara birlikte destek olalım.