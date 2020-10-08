Son dakika haberi: Koronavirüste büyük tehlike! Farkında bile değiller ama aramızda geziyorlar...

SÜPER YAYICI ETKİNLİK NE DEMEK?

Koronavirüs mücadelesinde "Süper yayıcı etkinlikler" olarak adlandırılan bu durum, corona virüsü salgınında da tespit edilebildi. Örneğin Göttingen'deki büyük aile kutlaması, Frankfurt'ta bir kilisedeki ayin, Heinsberg'deki karnavallar, Diyarbakır'dan bir düğün, İstanbul'da asker uğurlamaları, tekne partileri buna örnek. Yine Seul'deki bir Zumba dans dersinin, Avusturya'nın ünlü kayak merkezindeki bir barın ve yine bazı kruvaziyer gemilerinin bu tür "süper yayıcı etkinliklere" sahne oldukları biliniyor. Son dakika uyarılarına uyulmaz ise enfekte olmuş az sayıda bir kaç kişinin, çok fazla sayıda kişiye bu virüsü bulaştırıyor olması kulağa ürkütücü gelse de, bu aynı zamanda salgının daha etkin kontrol altına alınmasına da imkan tanıyor.