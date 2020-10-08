Son dakika: İşadamı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti! Ahmet Ziylan kimdir, kaç yaşında?

Az önce gelen son dakika haberine göre Gaziantep şehrinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ünlü işadamı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti. Az önce gelen son dakika haberine göre hayırsever işadamı Ahmet Ziylan'ın vefat haberi doğrulandı. Twitter'da kısa süre içerisinde TT olan Ahmet Ziylan kimdir, neden öldü? İstanbul'da da yatırımları olan başarılı işadamının vefatından sonra siyasilerin yanı sıra Gaziantepli hemşehrileri de başsağlığı mesajları paylaştı.

HAYIRSEVER İŞADAMI AHMET ZİYLAN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Halley, Kinetix, Proshot, Polaris... Ayakkabı ve terlikte ülkemizin önde gelen pek çok markasının sahibi Antepli ayakkabı ustası, çıraklıktan başladığı bu meslekte 50 yılı aşan tecrübesi ile birikimini gelecek nesillere aktarıyor. 10' aşkın şirketi bünyesinde barındıran Ziylan Grubu^nda yetkilerini, çocukları ve yeğenleri ile paylaşan , şimdilerde mesleğin inceliklerini gelecek nesillere aktarmanın telaşı içinde.

Ziylan Grubu^nun İstanbul'a Topkapı, İkitelli, Halkalı ve Kıraç olmak üzere 4 ayrı yerde üretim tesisi bulunuyor. Yıllık ayakkabı üretim kapasitesi 2 milyon 500 bini geçerken çalışan sayısı ise bin 500' buluyor.

Ziylan Grubu

Antepli ayakkabı ustası , 50 yıldır bu mesleğin içinde bir duayen. Önceleri ayakkabı tabanı üreterek başladığı ayakkabıcılık sanayiine 1985 yılında Halley markası ile hız veren Ahmet Usta, kaliteli üretimden asla taviz vermiyor. Ziylan Grubu dizaynı ve patenti tümüyle kendilerine ait olan Halley, Kinetix, Proshot, son olarak da Polaris markalarıyla sektördeki öncü rolünü sürdürüyor.