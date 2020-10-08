SON DAKİKA! Öldürülen PKK’lı yöneticinin üzerinden çıkan fotoğraf şoke etti; İşte terörist çıkan avukat

Diyarbakır Barosunu sarsan son dakika gelişmesinin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen kırmızı kategorideki PKK elebaşı Müzeyyen Aydınlı'ya yönelik operasyonda ele geçirilen görseller üzerinde yapılan incelemeler çarpıcı bağlantıların deşifre olmasını sağladı.
KIRMIZI LİSTEDEKİ AYDINLI'NIN SAĞ KOLU BAKIN KİM ÇIKTI!
İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinde en üst düzey kategori olan Kırmızı Listede yer alan terörist Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinden çıkan fotoğraflarda en yakınındaki teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı bir avukat olduğundan şüphelenen ekipler araştırmayı derinleştirdi.
SON DAKİKA AVUKAT MERVE NUR DOĞAN'IN TERÖRİST OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Yapılan inceleme sonucu o teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Avukat Merve Nur Doğan olduğu tespit edildi. Terörist olduğu ortaya çıkan avukat jandarma ve emniyetin ortak çalışmasıyla saklandığı yerde yakalandı.
BARO DÜZENLEMESİNE KARŞI ÇIKAN DİYARBAKIR BAROSU BİR KEZ DAHA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ
Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, "Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar" gibi sözlerle iddiasını desteklemişti. Ancak Baronun çok daha büyük problemleri olduğu ortaya çıkmış oldu.
TERÖRİST AVUKAT NASIL ORAYA ÇIKTI?
Edinilen bilgiye göre Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Yıldırım-7 operasyonunda, dört PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmiş, ölü olarak ele geçirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan sözde Orta Saha Amed Eyaleti Özel Güç (Kalender) sorumlusu "Amara Doktor" kod adlı "Müzeyyen Aydınlı" olduğu tespit edilmişti.
OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MATERYAL VE GÖRÜNTÜ ELE GEÇİRİLMİŞTİ
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın öldürüldüğü operasyonda, örgüte ait materyaller ve fotoğraflara da el konuldu.
Aydınlı ile bir başka kadın teröristin samimi şekilde çektirilmiş fotoğraflarına yapılan incelemede fotoğraftaki kadının kimliği ortaya çıktı.
TERÖRİST AVUKAT MERVE NUR DOĞAN'IN KOD ADI DOĞA DİLŞA İMİŞ!
Teröristin Diyarbakır Barosuna kayıtlı Merve Nur Doğan isimli Avukat) olduğu, örgüte 2018 yılında katıldığı ve Doğa Dilşa (Bese) kod adını aldığı belirlendi. Jandarma ve emniyetin müşterek operasyonu ile terörist saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.