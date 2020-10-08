SON DAKİKA! Öldürülen PKK’lı yöneticinin üzerinden çıkan fotoğraf şoke etti; İşte terörist çıkan avukat

BARO DÜZENLEMESİNE KARŞI ÇIKAN DİYARBAKIR BAROSU BİR KEZ DAHA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Diyarbakır Barosu, çoklu baro düzenlemesine karşı çıkarak eylem düzenlemiş, eylemde Baro Başkanı Cihan Aydın, "Baroları 1,2,3 diye numaralandırarak avukatları ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve örgütsüz bırakmayı amaçlıyorlar" gibi sözlerle iddiasını desteklemişti. Ancak Baronun çok daha büyük problemleri olduğu ortaya çıkmış oldu.