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: Teröre aman yok! 1 Ekim'de başladı, hedef 7 bin 400...

haberi: , terör örgütüne yönelik sonbahar-kış operasyonlarına 1 Ekim'den itibaren başladıklarını, bu kapsamda 7 bin 400'ün üzerinde operasyon düzenlemeyi planladıklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:10 Son Güncelleme: 8.10.2020 10:18 ABONE OL
Son dakika: Teröre aman yok! 1 Ekim'de başladı, hedef 7 bin 400...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, operasyonların 1 Ekim'de başladığını, başarı ve kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Soylu, terör örgütüne yönelik planlanan operasyon sayısını 7 bin 400 olarak duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Teröre aman yok! 1 Ekim'de başladı, hedef 7 bin 400...
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