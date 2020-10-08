Son dakika: Teröre aman yok! 1 Ekim'de başladı, hedef 7 bin 400...

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına yönelik operasyonlarla ilgili bir açıklamada bulundu. Bakan Soylu, operasyonların 1 Ekim'de başladığını, başarı ve kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Soylu, terör örgütüne yönelik planlanan operasyon sayısını 7 bin 400 olarak duyurdu.

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