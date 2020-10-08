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'in dokunulmazlığı kaldırıldı

EVRİN GÜVENDİK
Giriş Tarihi: 8.10.2020 ABONE OL
Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Tecavüzle suçlanmasının ardından HDP'den istifa eden Bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığı kaldırıldı. TBMM Genel Kurulu'nda, hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlamasıyla fezleke düzenlenen Tuma Çelik'in Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nca hazırlanan dokunulmazlığının kaldırılması talebi görüşüldü. Yapılan oylamada bütün siyasi partilerin oylarıyla Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Komisyonda oylamaya katılmayan HDP'lilerin de Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullandıkları görüldü. Tuma Çelik'in seçim çalışmalarını yürüttüğü 2018'de D. K. isimli bir kadına tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Tuma Çelik tecavüz suçlaması nedeniyle yargılanacak.
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Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kaldırıldı
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