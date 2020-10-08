Yüz yüze eğitim ikinci aşama nasıl olacak? Sınıf sınıf ders saatleri ve ders programı belli oldu!

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinden bu yana etkisini gösteren corona virüs salgını eğitim öğretimde de değişikliklere gidilmesini zorunlu kılmıştı. Aradan geçen uzun bir süreç sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yüz yüze eğitime geçileceği son dakika haberi olarak duyurulmuştu. Bugün MEB tarafından yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına ilişkin 81 ile genelge gönderilerek detaylar açıklığa kavuşturuldu. Bu gelişme sonrasında öğrenci, öğretmen ile veliler çocuklarının okuduğu sınıfların ders saatleri ve der programıyla ilgili detaylar hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yüz yüze eğitim ikinci aşama nasıl olacak? sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya başladı. Peki, yüz yüze eğitim ikinci aşama nasıl olacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK? SINIF SINIF DERS SAATLERİ VE DERS PROGRAMI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 81 ile gönderilen yüz yüze eğitim ikinci aşama genelgesi detayları ve yüz yüze eğitim ikinci aşama nasıl olacak? sorusuna ilişkin ayrıntılar şöyle;