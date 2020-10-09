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dönemine ait taşları satarken yakalandı

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, bir kişi dönemine ait üstü kabarmalı tarihi eserleri satarken, jandarma tarafından yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 9.10.2020 15:24 ABONE OL
Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani İlçesinde bir şahsın elinde dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 4 taşı 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.

Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Söz konusu şüpheli, yapılan operasyon neticesinde, Ergani İlçesi Akçakale mahallesinde yakalandı.

Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Şahsın evinde yapılan aramada, 5 dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı taş ele geçirildi.

Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor.

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Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı
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