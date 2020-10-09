Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani İlçesinde bir şahsın elinde Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 4 taşı 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.



