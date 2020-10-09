Asur dönemine ait taşları satarken yakalandı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ergani İlçesinde bir şahsın elinde Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı 4 taşı 200 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi elde edildi.
Söz konusu şüpheli, yapılan operasyon neticesinde, Ergani İlçesi Akçakale mahallesinde yakalandı.
Şahsın evinde yapılan aramada, 5 Asur dönemine ait olduğu değerlendirilen üzeri kabartma yazılı taş ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, yakalanan bir kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamlı bir şekilde sürüyor.