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, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt , Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 9.10.2020 23:32 Son Güncelleme: 9.10.2020 23:33 ABONE OL
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Champagne, gerçekleştirdikleri görüşmede, ikili ilişkiler ile Yukarı Karabağ meselelerini ele aldı.

Kanada'nın Türkiye'ye yönelik bazı savunma sanayii ürünlerinde ihracat lisanslarını askıya alınması kararını görüşen iki bakan, Yukarı Karabağ'da yaşananları da değerlendirdi.

Çavuşoğlu, Yukarı Karabağ'da Ermenistan saldırganlığına ilişkin görüşlerini dile getirirken, Kanada'nın işgalci taraf olan Erivan yönetimine "Azerbaycan topraklarından çekilme" çağrısında bulunması gerektiğini söyledi.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşıyla görüştü
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