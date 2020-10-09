FETÖ’cüye FETÖ’cü diyen avukata dava

Mersin'de birçok FETÖ davasında avukatlık yapan İsmail Çatal hakkında 'FETÖ üyeliği' suçlamasıyla dava açıldı. Açılan davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sürpriz bir şekilde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Çatal, dosya Yargıtay'a gönderildiği sırada ise Edirne'den yurtdışına kaçmak üzereyken yakalandı. Mahkeme, sanığa adli kontrol tedbiri şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklama yerine tahliye verdi. Çatal, tüm bunlara rağmen avukatlığa devam etti. Mersin'de bir dosyanın vekili olarak görev alırken, karşı tarafın avukatı Murat Altındere bu dosyaya bir dilekçe sundu. Dilekçede, "Şikayetçi vekili Mersin'de görülen bir davada Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır" diyerek Çatal'ın FETÖ'cü olduğunu ima etti. FETÖ'den ceza alan Çatal ise bu sözler üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Altındere ise hakaret kastıyla hareket etmediğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.MERSİN Cumhuriyet Savcısı Yeşim Doğan Kar şaşırtıcı bir şekilde Avukat Murat Altındere hakkında 'Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan dava açtı. Savcının hazırladığı iddianame şaşkınlık yarattı. SABAH'ın ulaştığı Avukat Murat Altındere, "İddianameye çok şaşırdım. Çünkü suça konu dilekçemde İsmail Çatal'ın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nden FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığını belirtmiştim. Bunun dışında yorum ve değerlendirmem olmadı. Sadece mahkeme kararını bildirdim. Savcı tarafından bu durum hiçbir gerekçe gösterilmeksizin şahsa karşı hakaret kabul edildi ve hakkımda kamu davası açıldı. Eğer bir kişinin FETÖ'den ceza aldığını yazmak ve söylemek suç ise Türkiye'de binlerce insan bu suçu işliyor. Bu olağandışı bir durumdur, FETÖ'yü ve mensuplarını cesaretlendirir. HSK'yı göreve davet ediyorum" dedi.