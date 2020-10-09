Kapalı Maraş nerede, neden kapatılmıştı? Kapalı Maraş’ın tarihi önemi nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atılıyor. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açılıyor. Bu son dakika haberi ardından vatandaşlar bölgenin tarihine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Kapalı Maraş nerede? Kapalı Maraş'ın tarihi önemi nedir? İşte detaylar…

KAPALI MARAŞ NEREDE, TARİHİ ÖNEMİ NEDİR? KAPALI MARAŞ NEDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesi olarak biliniyordu. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştı. 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buluyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesi sonrası büyük heyacan yaşayan bölge halkı açılışı merakla bekliyor…