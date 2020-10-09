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Kapalı nerede, neden kapatılmıştı? ’ın tarihi önemi nedir?

Gelen son dakika haberine göre 46 yıllık Kapalı hasreti sona eriyor. Kuzey Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa şehrinde yer alan bir mahalle olarak biliniyordu. Yapılan anlaşmalar sonrasında ise Kıbrıs'ın en ünlü bölgesi olan bu alan yerleşim ve iskana kapatılmıştı. Bölgenin kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açılıyor. Peki, nerede? Kapalı Maraş'ın tarihi önemi nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 9.10.2020 09:49 Son Güncelleme: 9.10.2020 09:50 ABONE OL
Flaş! Kapalı Maraş nerede, neden kapatılmıştı? Kapalı Maraş’ın tarihi önemi nedir? 46 yıllık hasret son buluyor...

Kuzey Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı 'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atılıyor. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açılıyor. Bu son dakika haberi ardından vatandaşlar bölgenin tarihine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, nerede? Kapalı Maraş'ın tarihi önemi nedir? İşte detaylar…

KAPALI MARAŞ NEREDE, TARİHİ ÖNEMİ NEDİR? KAPALI MARAŞ NEDİR?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesi olarak biliniyordu. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştı. 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buluyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın müjdesi sonrası büyük heyacan yaşayan bölge halkı açılışı merakla bekliyor…

Flaş! Kapalı Maraş nerede, neden kapatılmıştı? Kapalı Maraş’ın tarihi önemi nedir? 46 yıllık hasret son buluyor...

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPALI?

, 1974 yılında 13 Ağustos'ta (o gün son bulan) İkinci Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

KKTC'deki 46 yıllık Kapalı Maraş hasreti son buluyor! Halkın kullanımına açılıyor... | Video

KAPALI MARAŞ'A KİMLER GİREBİLİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Bölgesi'ne alınmamaktadır.

Flaş! Kapalı Maraş nerede, neden kapatılmıştı? Kapalı Maraş’ın tarihi önemi nedir? 46 yıllık hasret son buluyor...

KAPALI MARAŞ NE ZAMAN AÇILIYOR?

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974'ten bu yana kapalı olan kıyı beldesi 'ın sahillerinden yarın (8 Ekim) yeniden açılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye'nin Maraş konusunda KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

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Kapalı Maraş nerede, neden kapatılmıştı? Kapalı Maraş’ın tarihi önemi nedir?
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