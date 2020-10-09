İntikam için silahlandılar; ölüm talimatları yazdılar

DURAKLARDAN SİLAHLAR ÇIKMIŞTI



Rant kavgasının içerisinde bulunan ve taksicilik yapan bazı kişilerin, öldürülen üç kişinin intikamının alınması için organize bir şekilde silahlandığı tespit edilince Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Üç cinayetin intikamını almak için organize bir şekilde silahlanan ve rant kavgasının içerisinde bulunan iki farklı grubun üyesi 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



