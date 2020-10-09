Kırmızı bültenle aranan terörist öldürüldü

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonda, PKK'nın kırmızı bültenle aranan sözde özel güç birimi sorumlusu Mazlum Demir etkisiz hale getirildi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli kırsalında 2013-2019 yıllarında birçok eyleme katılan, Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra PKK/ KCK'nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Jir" kod adlı Mazlum Demir'in, bölücü örgüt tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması için görevlendirildiği tespit edildi. Mazlum Demir'i takibe alan MİT, teröristin bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığı yaptığını belirledi. Bunun üzerine, MİT ile TSK tarafından 6 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Demir etkisiz hale getirildi.