‘Maraş’ sorusunu anlayamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapalı Maraş'ın açılması"na ilişkin bir soruya verdiği tepki dikkat çekti. Soru karşısında önce afallayan ve anlayamayan Kılıçdaroğlu, "Pardon" diyerek gazetecinin sorusunu yeniden sormasını istedi. Kılıçdaroğlu ikinci kez tekrarlanması karşısında da soruyu anlamadı. Bu arada toplantı salonunda ön sıralarda oturan kurmayları, Kılıçdaroğlu'na "Maraş, Maraş, Kıbrıs" diye uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu ise soruyu üç kere tekrarlandıktan sonra anladı ve "Tamamının açılmasından yanayız" yanıtını verdi.