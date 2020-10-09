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‘Maraş’ sorusunu anlayamadı

EVRİN GÜVENDİK
Giriş Tarihi: 9.10.2020 ABONE OL
‘Maraş’ sorusunu anlayamadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kapalı Maraş'ın açılması"na ilişkin bir soruya verdiği tepki dikkat çekti. Soru karşısında önce afallayan ve anlayamayan Kılıçdaroğlu, "Pardon" diyerek gazetecinin sorusunu yeniden sormasını istedi. Kılıçdaroğlu ikinci kez tekrarlanması karşısında da soruyu anlamadı. Bu arada toplantı salonunda ön sıralarda oturan kurmayları, Kılıçdaroğlu'na "Maraş, Maraş, Kıbrıs" diye uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu ise soruyu üç kere tekrarlandıktan sonra anladı ve "Tamamının açılmasından yanayız" yanıtını verdi.
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‘Maraş’ sorusunu anlayamadı
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