Siyasi bir karar kabul etmiyoruz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ermenistan'ın başvurusu üzerine Dağlık Karabağ'da süren çatışmalara müdahil olduğu iddiasıyla Türkiye aleyhine ihtiyati tedbir kararı veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AHİM) tepki gösterdi. Anadolu Yayıncılar Birliği'nin sohbet toplantısında konuşan Gül, AİHM'nin kararının siyasi olduğunu belirterek, "Ülkemizden bilgi dahi alınmadan verilmiş bir karar. Alelacele adeta Ermenistan'ın gazete kupürleriyle verdiği bilgiler ile karar vermesi kabul edilir değil. AİHM bir insan hakları mahkemesidir, siyasi bir kurum değildir. AİHM'nin mahkeme olarak mevcudiyetinin de sorgulanacağını hatırlatmak isterim. Hiçbir geçerliliği, kabul edilebilir yanı yoktur. AİHM bir insan hakları mahkemesi olsaydı Srebrenitsa'da sessiz kalır mıydı? Sularda botlarını sisliyorsun yaşama hakkı siz olunca yaşam hakkı Müslüman olunca mı görmüyorsun. Oralara sessiz kalıyorsunuz" dedi.