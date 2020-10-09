8 Ekim corona virüs vaka ve vefat sayısı belli oldu! Son dakika haberi: Türkiye'de son corona virüs tablosunda vaka sayısı kaç oldu?

Dünya geneliyle beraber ülkemizde de etkilerini sürdüren corona virüsü ile ilgi son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslara düşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında ilk vakasının tespit edildiği koronavirüs salgınında günlük tablo ile vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından kişisel Twitter hesabı ve Bilim Kurulu Toplantısı günleri sonrasında canlı yayında günlük son durum tablosunu açıklamaya devam ediyor. Bakan Koca'nın 8 Ekim vaka ve ölü sayıları ile günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 8 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde yoğun araştırma yapmaya devam ediyor.

8 EKİM TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklayacağı 8 Ekim 2020 Perşembe koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük son durum tablosu bilgileri ve tüm son dakika gelişmeleri burada olacak…