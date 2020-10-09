Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 9 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 9 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 9 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

9 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 115.295

HASTA SAYISI: 1.629

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 1.402

BU EMEKLERE TEDBİRLERE UYARAK DESTEK OLUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.





DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 117.101

HASTA SAYISI: 1.615

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 1.398

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda; Bugün 1.615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin