Son dakika haberi... Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün altın çocukları için kararı! Ceylan ve Salmaner...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olma suçlamasıyla aranan ve uzun yıllardır kaçmayı başaran fetö firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, Ankara'ya bağlı Etimesgut ilçesinde saklandıkları örgüte ait hücre evinde gerçekleştirilen kusursuz bir son dakika operasyonu ile yakalandı.
GAYBUBET EVİNDE ÖRGÜT FAALİYETLERİNE DE DEVAM ETMİŞLER
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ'de üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet mensuplarının gaybubet evlerinde gizlenerek örgütsel faaliyetlerine devam ettiğini tespit etti.
SON DAKİKA TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN "ALTIN ÇOCUKLAR"I YAKALANDI
Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtilen, örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanan ve birçok dosyadan arama kayıtları bulunan 2010-2014 yılları arasında Kilis ve Edirne Emniyet Müdürlüğü yapan Cemil Ceylan ile 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürlüğü yapan Hüsrev Salmaner Etimesgut ilçesindeki "gaybubet" olarak anılan örgüte ait hücre evinde yakalandı.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları gaybubet evinde yakalanan FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner tutuklandı.
KILIK DEĞİŞTİRMİŞ, REZİDANSTA SAKLANMIŞLAR
Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.
GAYBUBET EVİ BULUNMASIN DİYE BAŞKA BAŞKA EVLERDE GÖRÜŞMÜŞLER
Alınan son bilgilere göre Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.