Son dakika haberi... Gaybubet evinde yakalanan FETÖ'nün altın çocukları için kararı! Ceylan ve Salmaner...

KILIK DEĞİŞTİRMİŞ, REZİDANSTA SAKLANMIŞLAR

Şüphelilerin yakalandıkları yüksek güvenlikli rezidans binasındaki daireyi, örgütsel hizmetlerde ve örgütsel kararlar alınması gibi işlemlerde kullandıkları, mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmadıkları ve dışarı çıktıklarında da kılık, kıyafet ve eşkallerini değiştirerek tanınmamaya çalıştıkları tespit edildi.

GAYBUBET EVİ BULUNMASIN DİYE BAŞKA BAŞKA EVLERDE GÖRÜŞMÜŞLER

Alınan son bilgilere göre Firari FETÖ mensuplarının, ayrıca gaybubet evinin deşifre olmaması için aileleri ve örgüt mensuplarıyla görüşmelerde, kiraladıkları gaybubet evine yakın konumda olan başka bir daireyi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin iki adresine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.