Son dakika haberi: Nobel Barış ödülü sahibini buldu

Son dakika haberi: Birleşmiş Milletler Gıda Programı, açlıkla verdiği mücadele nedeniyle 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. 1.1 milyon dolar (8.7 milyon TL) değerindeki ödül 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da sahibiyle buluşacak.

Ödül komitesi 2020 Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermeyi tercih etti. Komite, ödülü Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı'na (World Food Programme) verdi.

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Açlıkla mücadelesi, mevcut durumu iyileştirmeye olan katkısı, çatışma bölgelerinde barışa olan katkısı ve savaş ve çatışmalarda açlığın bir silah olarak kullanılmasını engellemeye yönelik adımları" nedeniyle Dünya Gıda Programı ödülü haketti.

Komite en son 2017 yılında Nobel Barış Ödülü'nü bir kuruma vermişti. 2017 yılındaki ödül Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması için Uluslararası Kampanya'ya (ICAN) layık görülmüştü.

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