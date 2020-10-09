Son dakika haberleri: Seçim anketi açıklaması bir önceki seçimi bilen şirketten geldi! Partilerin son oy oranları ne?

Son dakika seçim anketi sonuçlarını bugünkü köşesinde okurları ile paylaşan Mahmut Övür BETİMAR'ın çalışmasını paylaştı. Buna göre son seçim anketi muhalefete zaten yerlerde olan inancın daha da dip yaptığını gösterdi. Çarpıcı anket sonuçları muhalefet partilerine olan güvenin, Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi ve atılımcı olabilme konusundaki inancın neredeyse tamamen yok olduğunu ortaya koydu.