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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'daki yangında çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Tarım ve 'da bölgesinde açıklamalarda bulundu. Yangında çok ciddi kasıt şüphesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli 4 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 10.10.2020 19:05 Son Güncelleme: 10.10.2020 19:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki yangında çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Yangında çok ciddi kasıt şüphesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli 4 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 2 şüpheli gözaltında."

CAN KAYBI YOK
"Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"

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Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki yangında çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı
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