Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Hatay'daki yangında çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da yangın bölgesinde açıklamalarda bulundu. Yangında çok ciddi kasıt şüphesi olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli 4 şüphelinin gözaltında olduğunu açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da dün başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının tam olarak kontrol altına alındığını açıkladı.

"Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 2 şüpheli gözaltında."

CAN KAYBI YOK

"Hatay özelinde en büyük tesellimiz can kaybımızın olmaması, tabii ki bu yaban hayatını veya ağaçlarımızı kaybetmediğimizi söylemiyor"