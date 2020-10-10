Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Ermenistan’a ültimatom: Tarihi şansı kaçırmayın topraklarımızdan çekilin

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün ulusa seslendi. Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

HADRUT DA KURTARILDI: Bugün (dün) Azerbaycan Ordusu Çaylı köyü, Yukarı Güzlek köyü, Kıslak köyü, Garacalar köyü, Suleymanlı ve Sur köyleri ile Hadrut kasabasını işgalden kurtardı. Düşmanın elinde tek bir tane bile Azerbaycanlı silahı yoktur. Bizim bazı bölgelerimizi ele geçirdikleri iddiaları yalandır. Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.







GÜCÜMÜZÜ GÖRDÜLER: Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. Biz onlara yerini gösterdik. Onlar bizim gücümüzü gördüler. Kimin tabanlarını yalarsan yala, biz hak yolundayız.

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TARİHİ ŞANSI KAÇIRMASINLAR: Biz kan dökülmesin istiyoruz. Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum. Moskova görüşmelerinden sonra sahtekârlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız. Biz istiyoruz, sulh yoluyla alalım.

ERMENİSTAN ÖNÜMÜZDE DİZ ÇÖKTÜ: Ermenistan bizim önümüzde acizdir, bizim önümüzde diz çökmüştür, biz topraklarımızı ya müzakere süreciyle ya da savaş yoluyla geri alacağız.



CEBRAİL'DE AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Azerbaycan'ın kontrolü sağladığı Cebrail ilinin köylerinde Azerbaycan bayrakları dalgalanıyor. Paylaşılan görüntülerde Cebrail ilinin köyleri boyunca Ermenistan ordusunun araçlarını bırakarak kaçtığı görülüyor.



BARAJIN KAPAKLARI 30 YIL SONRA AÇILDI

Ermenistan, 1991'den bu yana işgal altında tuttuğu Sugovuşan kasabasında bulunan Kızkavuşan Barajı'nın kapaklarını kapatıp, Terter Ovası'na suyun akışına izin vermiyordu. Azerbaycan'ın Sugovuşan'ı kurtarmasıyla Terter Nehri suya kavuştu. Terterli çiftçiler, suyun yıllar sonra yeniden gelmesiyle sevinç yaşıyor.

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