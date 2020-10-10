Topraklarımızda tek düşman kalmayana dek devam edeceğiz

Azerbaycan'ınyaklaşık 30 yıldır Ermeni işgalinde bulunan Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon sürüyor. Dünya devletlerinin ateşkes çağrısı yapmasını ikiyüzlülük olarak değerlendiren Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Halef Halefov SABAH'a konuştu:Ermenistan'ın topraklarımıza tecavüze 30 yıldır devam ediyor. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si Ermenistan işgalinde bulunuyor. Dağlık Karabağ ile BM kararlarına rağmen, bu sorunu çözmek için 30 yıldır denediğimiz tüm barışçı yol ve yöntemlere rağmen bir sonuç alamadık. Daima tacizlere mağdur kaldık, Azerbaycan halkının onuru sürekli aşağılandı. Ermenistan işgal edeceği topraklardan çekileceğine işgal alanlarını büyütmek için saldırılar düzenledi. Biz bu durumda öz vatanımızı korumak için harekete geçtik. Azerbaycan topraklarında tek düşman unsuru kalmayıncaya kadar da devam edeceğiz. Bugün Azerbaycan yeni bir tarih yazıyor.Bize ateşkes çağrısı yapanlara sesleniyorum. Bize değil işgalci Ermenistan'a "Siz başka bir ülkenin arazisinde ne arıyorsunuz" demeliler. Bugün dünyada büyük insafsızlık ve ikiyüzlülük var. Biz 30 yıl bekledik, 30 yıl umut ettik. Bugün savaş Azerbaycan'ın öz toprakları içindedir. Azerbaycan topraklarında Ermenistan askerlerinin ne işi var? Sorunun kökünde Ermenistan'ın topraklarımızı işgal etmesi duruyor.Türkiye, Azerbaycan'ın kardeş ülkesidir. Bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının desteği Azerbaycan'ın hafızasında yerini alacaktır.Ermenistan gerçek ve samimi bir şekilde uluslararası tarafların kontrolünde Azerbaycan topraklarından çekileceğini taahhüt etsin, o zaman ateşkes için masaya oturabiliriz. Bizim Ermeni halkıyla bir sorunumuz yok.Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda 13'üncü gün geride kaldı. Azerbaycan ordusu 34 noktada kontrolü ele geçirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Kurmay Başkanı Albay Samvel Grigoryan'ın ağır yaralandığını açıkladı. 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 16 komuta mıntıkası, 196 tankı, 38 Grad füzesi, 1 Uragan füzesi, 10 kundağı motorlu obüs, 36 piyade zırhlı aracı, 24 top bataryası, 2 REM hava savunma sistemi, 2 S-300 sistemi, 25 OSA hava savunma sistemi, 2 KUP hava savunma sistemi, 1 TOS-1 A füze sistemi, 136 top ve 56 havan topu imha edildi.Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın, savaşı sivil yerleşim yerlerine taşımaya çalışarak savaş ve insanlık suçu işlediğini açıkladı. Aktaş Sınır Kapısı'ndan geçen Türk ve Azeri TIR'larına Gürcistan'da bulunan Ermeni köylerinde saldırılar olduğu ve Gürcistan yetkililerinin güvenliği sağlayamadığı için geçiş izni verilmiyor. ANKARAErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 'savaş hali' hukukunu sağlayan devlet organları ve yerel makam temsilcilerini, konuşmalarla dahi eleştiren, yalanlayan, etkisini sorgulayan veya başka bir şekilde değersizleştiren ifadelerin yayımlanmasını yasakladı. Ermenistan ve Karabağ'ın savunmasına ve güvenliğine karşı kampanya yapılması, ordunun savunma kabiliyetine yönelik şüphe uyandıran programların yayınlanması da yasaklar arasına girdiCUMHURBAŞKANLIĞISözcüsü İbrahim Kalın, Katar merkezli Al Jazeera English televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kalın, AGİT Minsk Grubu'nun Güney Kafkasya'daki soruna son vermek için aslında "çok az şey" yaptığını dile getirerek, "Ateşkese evet, ama ateşkes sürdürülebilir olmalı ve bunu sürdürülebilir kılacak tek şey, Azerbaycan topraklarındaki Ermeni işgalini sona erdirmekten bahsetmektir" dedi. ANKARAAZERBAYCAN'A destek ve birlik beraberlik mesajı vermek için Antakya Medeniyetler Evi'nde bir araya gelen koro üyeleri "Yaşa Azerbaycan" ve "Karabağ" türkülerini seslendirdi. Koro şefi Yılmaz Özfırat, "Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Karabağ'ı esas sahibi olan Azerbaycan'a bırakmalarını istiyoruz" dedi. Yahudi cemaati üyesi Harun Cemal de "Biz Azerbaycan'ı destekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır" diye konuştu.