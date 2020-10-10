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’den Midilli için NAVTEX

Giriş Tarihi: 10.10.2020 ABONE OL
Türkiye’den Midilli için NAVTEX
Türkiye, Lozan Barış Antlaşması'nın Yunanistan tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle yeni bir NAVTEX ilan etti.
9-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak NAVTEX'te, Midilli Adası'nın 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiği belirtildi.
Lozan'a göre Ege Denizi'nde bulunan aralarında Midilli'nin de olduğu 12 adada Yunanistan'ın kolluk kuvvetleri dışında silahlı kuvvet bulundurması ve tahkimat yapması yasaklanıyor.
Bu arada 'Barbaros Hayreddin Paşa' gemisinin Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında bugünden itibaren yapacağı sismik araştırmalar için, 9 Kasım'a kadar geçerlik olacak bir NAVTEX daha ilan edildi.
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Türkiye’den Midilli için NAVTEX
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