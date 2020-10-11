Adana merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama

Aralarında öğretmen, polis memuru, hemşire, doktor ve laboratuvar teknikeri de olan şüphelilerin FETÖ'nün haberleşme ağı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve mahrem yapı içerisinde bulundukları bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 7'si tutuklandı, 3'ü ev hapsine çarptırıldı. 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli ise aranıyor.IRAK'IN Musul kentine bağlı Sincar'la ilgili merkezi yönetim ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında önceki gün imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü PKK'nın bölgedeki varlığına son verilecek. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak. Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçleri de ilçe dışına çıkarılacak. Ayrıca IKBY ile işbirliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru ataması yapılacak.