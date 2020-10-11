Çakıcı’ya 17 yıl hapis cezası

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın silahla yaralanması ile birlikte çok sayıda silahla yaralama, silahla yağma ve tehdit suçlarından Alaattin Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Eylül tarihinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Feramuz Çalışkan, Yavuzhan Çelik, Ahmet Hakkı Bilici ve Yılmaz Kayadibi ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Tutanağa, tutuksuz sanık Alaattin Çakıcı'nın SEGBİS sistemi ile ifadesinin alınması için Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimat yazıldığı, Çakıcı'nın, Bodrum Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporunu gerekçe göstererek ifade vermeye gitmediği yazıldı.Mahkeme, "Sanık Alaattin Çakıcı'nın başka suçtan hükümlü olduğu tarihten itibaren savunma yapmadığı, son olarak sürekli sağlık durumunu bildiren rapor göndermesinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğundan mazeretinin reddine" cümlelerini tutanağa yazdı. Sanık ve avukatları son savunmalarını yaptı. Son savunmalardan sonra mahkeme karar için ara verdi.Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Alaattin Çakıcı'ya yeğeni Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirmeye teşebbüs suçundan 17 yıl hapis cezası verdi. Çakıcı'nın cezasında herhangi bir indirime gitmeyen mahkeme, Çakıcı'nın, dosya kapsamında birden çok silahla tehdit suçuna azmettirme, akrabası Yıldırım Çakıcı'nın da aralarında bulunduğu birden çok kişiyi silahla yaralama suçuna azmettirme, çok sayıda silahla yağma suçuna azmettirme suçlarından beraatine karar verdi. Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgütün yöneticisi olmakla suçlanan tutuklu sanık Yavuzhan Çelik, toplamda 42 yıl 6 ay, Adem Çakıcı'yı tasarlayarak öldürmeye azmettirme ve diğer suçlardan yargılanan sanıklardan Ahmet Hakkı Bilici, toplamda 35 yıl, Feramuz Çalışkan, 24 yıl 2 ay, Oğuzhan Orhan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.