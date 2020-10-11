Güvenlik kilidi yüzler benzediği için açıldı

Türkiye'de 100 bin liralık tazminat davasına konu olan Face ID skandalı bilişim devini sarstı. Apple, birbirine pek benzemeyen iki kız kardeşin güvenlik kilidi Face ID'yi aşarak telefonu açabilmesini "Abla kardeş benzer yüz hatlarına sahip" diye savundu. SABAH haberi "Akıllı Telefona Güvenlik Şoku" başlığıyla dün manşetten vermişti. Davacı Buse İ., cep telefonu yüz tanıma kilidi ablası Beste Ç.'ye de açılınca konuyu yargıya taşımıştı. Skandalla ilgili Apple'ın mahkemeye sunduğu cevap dilekçesine SABAH ulaştı. İki kız kardeşin birbirine benzediğini iddia eden Apple, güvenlik açığının bu nedenle oluşabileceğini iddia etti. Apple dilekçesinde "Bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere cihaz, yalnızca davacı ve ablasının yüzlerini kayıtlı kullanıcı olarak algılamakta, diğer üçüncü kişileri tanımamaktadır. Bu durum davacı ve ablasının gerçekten de benzer yüz hatlarına sahip oldukları yönünde güçlü bir emaredir" dedi. Oysaki şirket, bir önceki teknoloji olan parmak izi (Touch ID) okuyucusuna (Touch ID) göre iki kat daha güvenli olduğu söylenen Face ID için yanılma payını, milyonda bir olarak açıklanmıştı.Apple tarafından sunulan dilekçede İstanbul Valiliği İl Tüketici Hakem Heyeti tarafından yürütülen tahkikat kapsamında atanan bilirkişi raporuna da cevap verildi. Özetle:Raporda davacı ve ablasının yüzlerinin birbirinden belirgin olarak farklı olduğu ve cihazın yalnızca bu kişileri kayıtlı kullanıcı (yönetici) olarak algıladığı, diğer üçüncü kişileri tanımadığı da rapor altına alınmıştır. Bilirkişi her ne kadar davacı ve ablasının yüzlerinin birbirinden belirgin olarak farklı olduğunu ifade etse de bu ifadenin kendisinin kişisel gözlemine dayanmakta olduğu açıktır.Face ID sistemi kullanıcıya ait yüz derinlik haritası ve kızılötesi görüntünün matematiksel bir modele dönüştürülmesi yöntemine göre çalışmaktadır. Kardeş bireylerden elde edilen matematiksel modeller birbirlerine benzeyebilir.Zaten bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere cihaz, yalnızca davacı ve ablasının yüzlerini kayıtlı kullanıcı olarak algılamakta, diğer üçüncü kişileri tanımamaktadır. Bu durum davacı ve ablasının gerçekten de benzer yüz hatlarına sahip oldukları yönünde güçlü bir emaredir. Buse İ.'nin avukatı Nursel Tiryaki "Apple'ın üretmiş olduğu ayıplı mal nedeniyle müvekkilimin özel hayatının gizliliği ihlal edilmiştir" diyor.