HSK başkanından anlamlı mesaj: Ülkenin kaderini değiştirdiler

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz 12 Ekim 2014'de gerçekleştirilen HSK seçimlerinin yıldönümü sebebiyle yayımladığı mesajda birlikte çalışma şansına eriştiği HSYK üyesi arkadaşlarını "kahraman olarak niteleyerek selamladığını belirtti. Yılmaz şu mesajı yayımladı:

"Kendini süslü isimlerle ve manevi değerlere saygılı görünen yapısı ile saklayıp, dini inancımızı maske olarak kullanan, casusluk ve terör örgütü ( FETÖ) nün Yargı üzerinden sağladığı etkinliğe son vermek için bir araya gelen bu ülkenin; Adalet sevdalısı, hür vicdanlı, bağımsız ve tarafsız yargının yaşamsal öneminin farkında, kul hakkının ağırlığını hiç aklından çıkarmayan, hukuk devletini ilke edinmiş, devleti ve milletine sadakati yüksek, tarihi sorumluluğunun bilincinde gerçek hukukçu evlatları 12.10.2014 günü, kazandıkları HSYK seçimi ile ülkenin kaderini değiştirdiler. Bir kez daha kanıtlandı ki bu ülkenin evlatları bir araya geldiğinde tüm suni farklılıklarını bir kenara bırakıp milli menfaatleri etrafında kenetlendiğinde imkansız denen, olmaz denen her şeyi başarıyorlar. 12 Ekim 2014 Seçim Zaferinin Mimarlarına, tehlikenin farkına varıp onlara inanarak destek olan herkese, bu ülkenin cesur ve adil hukukçularına yürekten teşekkür ediyor. Birlikte çalışma şansına eriştiğim HSYK üyesi kahraman arkadaşlarımı Saygı ile selamlıyorum."

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