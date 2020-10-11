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milletvekili M. : "Orman yangınlarında fail belli"

Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. : "Orman yangınlarında fail belli... ve yabancı işbirlikçileri yaptıklarını ikrar ediyorlar..” dedi. Vahapoğlu: “TBMM’de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlumu sunuz?  Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 11.10.2020 13:27 ABONE OL

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu; orman yangınlarında failin belli olduğunu belirterek, "PKK ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar.. TBMM'de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz" dedi.

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MHP milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu: "Orman yangınlarında fail belli"
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