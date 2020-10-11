MHP milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu: "Orman yangınlarında fail belli"

Terör örgütü YPG/PKK'nın yandaşı sosyal medya hesapları, Hatay'da başlayan ve 3 ilçeye yayılan orman yangınlarının, "Ateşin çocukları inisiyatifi" adlı örgüt tarafından çıkarıldığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili M. Hidayet Vahapoğlu; orman yangınlarında failin belli olduğunu belirterek, "PKK ve yabancı işbirlikçileri Ermenistan-Yunanistan yaptıklarını ikrar ediyorlar.. TBMM'de iki koltuk ya da iki belediye daha fazla kazanmak için onlara destek olanlar mutlu musunuz? Bunun hesabını yüce Türk milletine vereceksiniz" dedi.