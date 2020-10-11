Oğlum bu mutluluğu bana da yaşat

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 404'üncü gününü geride bıraktı. Oğlu Ramazan için evlat nöbetini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, çocuklarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak için eyleme devam ettiklerini söyledi. Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını savunan Üçdağ, "Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Nasıl götürmüşseniz, öyle de getirin. Evlatlarımızı ne için götürüp dağa, taşa mahkûm etmişsiniz?" dedi. Üçdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Oğlum Ramazan eğer beni duyuyorsan ne olur gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Bak 18 evladımız geldi, aileleriyle mutlular. Sen de gel, o mutluluğu bize yaşat" diye konuştu.