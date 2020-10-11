Peş peşe terör eylemlerinde Barkey-Kavala-FETÖ izi

Osman Kavala-Henri Barkey-Adil Öksüz arasında ‘paralel’ bağlantı

Osman Kavala ve Henri Barkey hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

Kavala ve Barkey ağır müebbetle yargılanacak

Haklarında3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis istenen iş insanı Osman Kavala ve eski CIA danışmanı Henri Barkey'le ilgili iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı. Barkey'in 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde etkin rol aldığı ve gerçekleştirdiği her ziyaretin ardından Türkiye'de kanlı terör eylemlerinin yaşandığı ortaya çıktı.İddianamede; 103 kişinin öldüğü Ankara Gar patlamasından önce Barkey'in İngiliz Financial Times'a "Türkiye'de şehirler havaya uçar" açıklaması yaptığı belirtildi. Barkey'in ziyaretlerinin ardından Türkiye'de meydana gelen eylemlere tek tek yer verilen iddianamede "Bunlar bir tesadüfle açıklanamaz" denildi.17 - 25 Aralık kumpasları ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na yönelik kurulan kumpasların başarıya ulaşamaması sonrasında PKK, DAEŞ, DHKP-C gibi farklı fraksiyondan terör örgütleri tarafından Türkiye'nin birçok yerinde bombalı saldırılar gerçekleştirilmeye başlandı.2015 yılı başlarından itibaren de PKK Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı yerleşim yerlerinde hendekler kazarak sözde özerklik ilan etti.Barkey, bu süreçte 15 Ocak ile 22 Ocak, 31 Mayıs ile 08 Haziran arasında Türkiye'de bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçiminden 1 hafta önce Türkiye'ye geldi ve seçimin ertesi günü Türkiye'den ayrıldı.Barkey'in Türkiye hakkındaki "Ya seçimler aynı sonucu verir ve insanlar Erdoğan'ın bu gerginliği boşuna yarattığını söyler ya da HDP parlamentoya giremez ve şehirler havaya uçar" sözlerinin ardından Ankara Garı önünde 10 Ekim'de DAEŞ tarafından bombalı saldırı yaşandı.Barkey, İstanbul ve Adana'da yaptığı görüşmelerin ardından Irak'a gitti. 13 Mart 2016'dan sonra Kızılay Güvenpark'ta PKK tarafından bombalı araçla saldırı düzenlendi. Irak'ta çeşitli terör örgütlerinin üst düzey yöneticileri ile yaptığı görüşme sonrasında da DEAŞ İstiklal Caddesi'nde canlı bomba saldırısı yaptı.