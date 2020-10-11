SON DAKİKA - AK Parti yüzde 40 indirim yaptı! Hizmeti CHP'liler üstlendi

BUDO'DA YOLCU BİLET FİYATLARINDA YÜZDE 40 İNDİRİM YAPILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve İstanbul ile Bursa arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımının önemli bir markası haline gelen BUDO'da yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapıldı. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 7 Ekim 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; BUDO fiyatlarında iki yıl önceye dönüldüğünü hatırlatarak, sefer saati, günü ve yönü fark etmeksizin 39 TL'lik tek fiyat uygulamasına geçildiğini söyledi.

TAM BİLETTE YÜZDE 40'LIK REKOR BİR İNDİRİM

Daha önce tam 65, öğrenci 53, engelli ve gaziler için 45 TL olan bilet ücretleri 39 TL'ye indirilerek, tek fiyat uygulamasına geçildi. Tam bilette yüzde 40'lık rekor bir indirim gerçekleşirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni uygulamayı Mudanya BUDO iskelesi önünde yaptığı açıklama ile kamuoyuna duyurmuştu.

Bursa – İstanbul arasında günlük karşılıklı 3 olan sefer sayıları 12 Ekim Pazartesi gününden itibaren 4'e çıkarıldı.

İŞTE O KOMİK PAYLAŞIMLAR

CHP'li yöneticiler ise; AK Partili Bursa Belediyesi iştiraki olan Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) yolcu bilet fiyatlarında yüzde 40 indirim yapmasını; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı ve Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti.

CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz: "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iskele kiralarını artırmama kararı, Bursa ile İstanbul arasındaki deniz ulaşımını sağlayan BUDO'yu kullananlara indirim olarak geri döndü. Başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz."