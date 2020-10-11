Son dakika haberi: Bakan Fahrettin Koca 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte, Türkiye'de corona virüs son durum tablosu

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 11 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 11 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

11 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 109.301

HASTA SAYISI: 1.502

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 1.212

TEDBİRLERE UYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.

DÜNKÜ VERİLER



TEST SAYISI: 113.102

HASTA SAYISI: 1.649

VEFAT SAYISI: 56

İYİLEŞEN SAYISI: 1.391

AĞIR HASTA SAYISI VURGUSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin