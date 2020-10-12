Anneler evlat nöbetini 24 saat aralıksız sürdürecek

Diyarbakır'da dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan aileleri bugüne kadar görmezden gelen HDP, çirkin yüzünü bir kez daha gösterdi. Evlat nöbetinin başladığı günden bu yana HDP il binası önündeki merdivenlerde oturan aileler, dün ilk kez yüzlerini HDP il binasına dönrerek evlatlarını istedi. Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binasındaki partililer, evlatlarını isteyen ailelere karşı terör örgütü PKK'nın sözde marşını yüksek sesle çaldı. Bunun üzerine HDP'ye tepki gösteren aileler gündüzleri yaptıkları eylemi 24 saat aralıksız yapma kararı aldı.