Hayatını kaybeden Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandı

Evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kilis Belediyesi Başkanı Mehmet Abdi Bulut Kilis'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Bulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, 3 dönemdir görev yaptığı belediye binasına getirildi. Bulut'un cenazesi yapılan duaların ardından mesai arkadaşlarının omuzlarında karanfillerle belediyeden Kilis Asri Mezarlığı'na uğurlandı. Bulut'un naaşı ikindi namazına müteakip kılınan cenaze töreninin ardından Kilis Mezarlığında toprağa verildi.

Koronavirüs sebebiyle sosyal mesafe kuruluna uyarak yapılan cenaze törenine ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Vali Recep Soytürk, Kilis Milletvekilleri Hilmi Dülger ile Salih Dal, çevre illerin Vali ve belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ile yakınları katıldı.