Mahkeme başkanından tepki! “Herşeyi Mehmet Baransu biliyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz”

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden video konferans ile duruşmaya bağlandı. Baransu'nun avukatları ile davaya müdahil olan emekli Albay Suat Aytın, duruşma salonunda hazır bulundu. Söz alan Mehmet Baransu'nun mahkeme heyetine dosyayı bilmediklerini söylemesi üzerine mahkeme başkanı, "Sen de sürekli aynı şeyi söylüyorsun. 30 klasörün hepsini okuduk, dosyayı didik didik çalıştık, biliyoruz" dedi.



Baransu'nun avukatları, mahkeme heyetinden Baransu'nun psikolojisini gözönünde bulundurmalarını istedi. Mahkeme başkanı da "Herşeyi Mehmet Baransu biliyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz" diyerek, Baransu'nun ithamlarına tepki gösterdi. Daha sonra savunmasına devam eden Baransu, bu kez davanın iddianamesini hazırlayan savcıyı ve kendisini tutuklayan sulh ceza hakimini hedef alan ifadeler kullandı. Davaya müdahil olan emekli Kurmay Albay Suat Aytın ise "çok gizli" askeri planların Balyoz davasıyla ortaya saçıldığını anlattı. Duruşmaya öğle arası verildi.

MAVİ VATAN İÇİN KUMPAS KURDULAR

Emekli Kurmay Albay Suat Aytın, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Balyoz Harekat Planı bazı kumpasçılar tarafından hazırlandı, seminer de buna alet edildi. Çünkü seminerde 162 kişi katılmış ancak 48 kişi sanık yapılmıştı. Eğer orda bir darbe planı yapılsaydı, seminere katılanların tamamının yargılanması gerekirdi. Biz yargılamalar esnasında 'neden deniz ve hava subayları daha çok ceza aldı' sorusunun cevabını bulamamıştık. Şimdi anlıyoruz ki bugünler için deniz ve hava kuvvetlerinin tasfiyesi gerçekleşmiştir. Çünkü Ege ve Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları üzerindeki mücadelede deniz ve hava kuvvetleri etkilidir" dedi.

FETÖ'NÜN BAVULCUSU

2 Eylül 2016'da başlayan davanın ilk duruşmalarında tutuksuz yargılanan Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur savunmalarını yaparken, Baransu savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek mahkemeyi aylarca oyalamıştı.

Davada, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri öne sürülüyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bazı askerlerin tasfiye edilip, bu örgüte bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, sanıkların da bu amaca hizmet ettikleri belirtiliyor. Baransu'ya içinde bazı sahte ve gerçek askeri belgeler bulunan meşhur valizi veren kişinin firari Tuncay Opçin olduğu ileri sürülüyor.

Sanıkların Balyoz darbe Planı olarak bilinen dijital belgeler ile birlikte bazı DVD'ler, CD'ler, 1.Ordu'ya ait "Çok Gizli" derecesindeki Egemen Harekat Planı'nı temin ettiği kaydediliyor. Plandaki bilgilerin devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken nitelikte olduğu vurgulanan kararda, bu CD'lerdeki 118 adet gizli belgenin de çalındığı anlatılıyor.