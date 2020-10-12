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'ta ve 'ye operasyonu: 23 gözaltı

Terör örgütleri ve ’ye ’ta operasyon yapıldı. Operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Giriş Tarihi: 12.10.2020 13:56 ABONE OL
Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonu: 23 gözaltı

Şırnak'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak Valiliği, operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 05-11 Ekim tarihleri arasında operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 22'si PKK, 1'i FETÖ üyesi olmak üzere 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla olmak üzere 19 şüpheli serbest bırakıldı. 2 şüphelinin gözaltı işlemleri devam ederken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı adli makamca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Şırnak'ta PKK ve FETÖ'ye operasyonu: 23 gözaltı
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