SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 12 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! Türkiye'de corona virüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 12 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 12 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 12 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

SON DAKİKA! 12 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 115.605

HASTA SAYISI: 1.614

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 1.301

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARIMIZDA BU HAFTA DÜŞÜŞ VAR

Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 109.301

HASTA SAYISI: 1.502

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 1.212

TEDBİRLERE UYALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.